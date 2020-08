PSG : Le but incroyable de Choupo-Moting, Neymar ne s’en remet pas

Dans : PSG.

Sur le point de disputer une demi-finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig ce mardi soir, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar savoure le soutien de ses compatriotes brésiliens qui ont laissé éclater leur joie au tour précédent.

Dans des conditions particulières avec ce « Final 8 » de la Ligue des Champions, les joueurs du Paris Saint-Germain sont presque dans leur bulle au Portugal. Les hommes de Thomas Tuchel, éloignés de leurs familles respectives et des supporters, en profitent pour entretenir un état d’esprit exemplaire ainsi qu’une solidarité visibles sur le terrain. Mais cela n’empêche pas les Parisiens de ressentir le soutien venu de France et même du Brésil. En effet, Neymar a pu s’apercevoir sur les réseaux sociaux que ses compatriotes brésiliens ne manquaient rien de ses exploits sur la scène européenne.

Le numéro 10 du Paris Saint-Germain a donc tenu à les remercier en relayant une vidéo de leur joie pendant le temps additionnel du quart de finale contre l’Atalanta Bergame (2-1) la semaine dernière. « C'est ce qui nous fait courir encore plus… Demain (ce mardi), on aura une autre finale et on compte sur votre énergie et votre soutien », a commenté Neymar dans sa publication sur Instagram, avant d’admettre qu’il ne pouvait pas s’empêcher de visionner le but décisif d’Eric Maxim Choupo-Moting et la célébration des fans auriverde. « Je l'ai regardé 30 fois et j'ai frissonné à chaque fois », a-t-il confié, en espérant sans doute revivre un moment similaire contre Leipzig.