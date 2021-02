PSG : Le briefing personnalisé, la recette de Pochettino

Dans : PSG.

Après un premier mois encore fragile notamment au niveau des résultats en championnat, Mauricio Pochettino se savait attendu au tournant avec le match du PSG à Barcelone.

Il a littéralement conquis tout le monde. Le résultat aide beaucoup, mais deux jours après ce véritable exploit en terre catalogne, les choix de l’Argentin sont unanimement salués. Tout y passe, de sa maitrise tactique, des décisions individuelles, à la préparation mentale d’un tel match. A ce niveau, Pochettino aime parler seul à seul avec ses joueurs, généralement après les séances. Il s’est longuement entretenu avec Presnel Kimpembe la veille du match, probablement pour rassurer celui qui avait longtemps été troublé par son implication de la « remontada » de Manchester United. L’ancien coach de Tottenham a désormais pris Marco Verratti sous son aile, lui expliquant en détails ce qu’il attendait de lui dans ce rôle d’électron libre plus offensif du milieu de terrain, au niveau du premier pressing comme de la disponibilité demandée. Un message totalement compris par l’Italien au regard de sa performance au Camp Nou.

Tactiquement, l’idée de rapprocher Kylian Mbappé de Mauro Icardi a aussi permis au Français d’être un peu libéré d’un poids défensif, et de pouvoir directement faire mal à l’axe barcelonais sur ses prises de balle. Quand on connait la méforme de Clément Lenglet et le retour in extremis de Gérard Piqué, c’était un point faible sur lequel il fallait insister. Selon Le Parisien, c’est aussi pour mettre un impact plus imposant que Pochettino a décidé de titulariser Moise Kean à la place de Pablo Sarabia, et l’Italien a parfaitement rempli son rôle, se montrant notamment très précieux pour gagner du terrain et remonter le ballon quand la pression augmentait. Des choix payants donc et qu’il faut confirmer sur la durée. C’est la nouvelle mission de l’entraineur du PSG, qui doit désormais mobiliser ses troupes pour confirmer ce succès le mois prochain, et s’assurer que le niveau d’exigence et la qualité technique présents au Camp Nou sera bien de mise à chaque sortie. Au moins au niveau européen.