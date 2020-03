PSG : Le Barça ruiné par le Coronavirus, il peut oublier Neymar

Dans : PSG.

La priorité n’est clairement pas le football à l’heure actuelle, sachant que toute l’Europe essaye d’enrayer l’épidémie de Coronavirus qui sévit actuellement.

Mais un jour, le ballon rond reprendra ses droits, et les clubs s’inquiètent déjà de l’impact de cette situation totalement inédite sur leurs finances. Outre les salaires des joueurs, les pertes financières liées aux sponsors, la billetterie, les droits ou les primes de performance vont faire très mal aux petits clubs, mais également aux gros. Au point même d’obliger le FC Barcelone à revoir ses plans cet été. C’est l’annonce effectuée par les correspondants d’ESPN en Catalogne, pour qui le club barcelonais serait très inquiet pour ses finances avec la pause obligée du football en Espagne comme ailleurs.

Les pertes financières seraient lourdes pour le club catalan, qui, malgré des revenus dantesques, ne parvient pas à équilibrer son budget, en raison notamment de copieux investissements pas forcément payants ces dernières années. Ainsi, au sein du Barça, les craintes sont réelles de voir le montant de l’enveloppe des transferts être plus réduit que prévu. Et quand on connait les difficultés de Josep Maria Bartomeu à réunir les fonds pour faire un gros chèque au PSG l’été dernier afin de faire revenir Neymar, le problème risque de se poser à nouveau. De quoi provoquer la fin de deux pistes sérieuses selon le média américain : Neymar et Lautaro Martinez. Pas de quoi faire pleurer les dirigeants du Paris SG, qui, même dans un marché des transferts annoncé en baisse, n’ont pas l’intention de baisser leurs prétentions.