PSG : Le Barça rêve d’un come-back XXL, ce n’est pas Neymar

Ses récentes interventions dans les médias et son retour sur la scène publique avaient donné quelques indices, mais Joan Laporta est désormais officiellement candidat à la présidence du FC Barcelone.

Dans un club secoué par ses récents échecs spectaculaires en Ligue des Champions, ses polémiques internes et des démissions en cascade récemment, le coup de balai est envisageable. L’ancien président entre 2003 et 2010 a conservé une bonne image auprès des socios, en tout cas plus lisse que celle de Josep Maria Bartomeu. Pour les élections de 2021, la course est en tout cas ouverte.

« Je travaille pour me présenter comme candidat à la présidence. J'ai déjà été président et je suis ravi d'être de retour. La situation en 2021 sera dramatique et nous devrons l'inverser. Je travaille avec des gens en qui j'ai confiance », a confié Laporte sur TV3. Pour le dirigeant catalan, qui avait assuré récemment que faire revenir Neymar était l’un de ses objectifs, il y a toutefois bien mieux que le Brésilien comme promesse de campagne. L’idée est de convaincre Pep Guardiola, qu’il avait placé à la tête de l’équipe lors de son premier mandat, de faire son grand retour.



« Ce que je voudrais, c'est le retour de Guardiola. Mais nous savons tous que c'est une décision très personnelle. Xavi est déjà entraîneur et c'est lui qui décidera du moment idéal pour devenir entraîneur du Barça. Ça ne va pas être facile. Il saura quand il sera temps », a prévenu Juan Laporta, qui a en tout cas déjà des idées pour relancer le club catalan, qui a perdu son identité de jeu au fil de ces dernières années, même si le niveau affiché par le grand Barça sera bien évidemment extrêmement difficile à retrouver. Même en rappelant les grands hommes du passé.