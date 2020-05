PSG : Neymar de retour au Barça, il en fait la promesse

Dans : PSG.

Malgré son départ houleux au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar fait toujours l’objet de nombreux fantasmes à Barcelone.

L’été dernier, le club blaugrana a tenté de rapatrier le Brésilien sous l’impulsion des cadres du vestiaire dont font partie Gérard Piqué, Luis Suarez et bien évidemment Lionel Messi. Sauf surprise, cela devrait encore être le cas l’été prochain malgré les finances très limitées du FC Barcelone. Joan Laporta, qui annoncera à la fin de l’année s’il se présente ou non aux prochaines élections pour le poste de président de Barcelone, est lui aussi favorable à un come-back de Neymar. En effet, dans une interview accordée à Deportes Cuatro, l’ancien boss du Barça a promis aux Socios le retour du Parisien s’il venait à être élu.

« Neymar, je le récupère, sûr » a indiqué celui qui a déjà occupé le poste de président de Barcelone entre 2003 et 2010. Toutefois, le n°10 du PSG n’est pas l’unique promesse électorale du possible candidat. « C'est enthousiasmant de gérer cette équipe, je me vois gagner avec eux la Ligue des Champions et la Liga. Messi ? Je pense qu’il n’y aurait pas de problème pour prolonger son contrat. Xavi entraîneur ? Bien-sûr que c’est possible » a ensuite expliqué Juan Laporta. Autrement dit, il n’y aurait plus le moindre problème au sein du club catalan sous la houlette de l’homme politique de 57 ans. Reste à voir si toutes ces promesses lui permettront de récupérer le poste de président du FC Barcelone et si oui, s’il parviendra à convaincre le PSG de lui céder Neymar. En attendant, il apparaît de plus en plus probable que le joueur formé à Santos reste au minimum une saison supplémentaire en France. Pour le plus grand bonheur de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi…