PSG : Le Barça prévient Neymar et Messi, c'est mort avec Paris !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Leonardo l'a confié samedi soir après le match PSG-Metz, aucun accord n'a été trouvé avec le FC Barcelone concernant Neymar, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain estime que le mercato n'est pas encore fini et que tout est possible. Cependant, ce samedi, du côté catalan on commence à croire que le retour de la star brésilienne du Paris SG ne sera pas pour cet été. Ainsi, le Mundo Deportivo affirme ce samedi que pour éviter que le groupe d'Ernesto Valverde soit déstabilisé par toutes ces rumeurs, les dirigeants barcelonais ont prévenu leur entraîneur, mais également Lionel Messi, les différents capitaines ainsi que....Neymar qu'un message était envoyé à Nasser Al-Khelaifi afin d'indiquer que la contre-proposition du PSG était refusée.

Pour le FC Barcelone, l'affaire est close...ou presque. « Le club a compris vendredi que la négociation était terminée et souhaitait par conséquent en informer auparavant les entraîneurs et les capitaines, afin qu'ils sachent la nouvelle par le Barça et non par d'autres moyens. Les personnes impliquées ont remercié le club », précise le Mundo Deportivo. Une position qui semble toutefois encore sujette à caution, puisqu'il semble acquis que Barcelone tente toujours d'intégrer Ousmane Dembélé dans le deal, et que la pression est intense sur l'attaquant français. C'est probablement lui qui a désormais la clé du transfert, ou du non-transfert de Neymar.