PSG : Le Barça prépare un sale coup, Al-Khelaïfi va enrager

Dans : PSG.

Faire revenir Neymar sera très compliqué pour le FC Barcelone, qui va devoir gérer le départ pour le moment inévitable de Lionel Messi l’été prochain, et des finances qui sont en difficultés depuis plus d’un an.

Mais le club catalan rêve de faire deux gros coups l’été prochain, en recrutant des joueurs gratuitement. Et au passage, le Barça effectuerait un joli pied de nez au PSG, ce qui a de grandes chances de plaire aux socios catalans. ESPN annonce en effet que le club espagnol s’est positionné sur deux joueurs en fin de contrat : Angel Di Maria et Juan Bernat. Les deux éléments, titulaires indiscutables au PSG quand ils sont sur pied, seront libres en fin de saison. Le Paris Saint-Germain essaye de les prolonger, et discute de cette situation depuis plusieurs mois, sans parvenir à avancer concrètement. Il faut dire que, de l’autre côté, l’entourage des deux joueurs concernés se voit conseiller par le FC Barcelone de ne rien signer, pour mieux faire le point en fin de saison, quand tout le monde sera sur un pied d’égalité.

Malgré sa longue blessure, Juan Bernat serait sensible à la possibilité de revenir en Espagne dans l’un des clubs majeurs. De son côté, Di Maria discute déjà avec la Juventus, et sait qu’en cas de nouvelle saison pleine de sa part, les offres pour un dernier énorme contrat devraient se multiplier. Et l’idée de rejoindre le Barça, même pour lui l’ancien madrilène, ne lui déplairait pas. Toutefois, à son arrivée, il n’est certain que Lionel Messi soit là pour l’accueillir. Cela étant, Nasser Al-Khelaïfi a donc, à moins d’un énorme effort, peu de chance de boucler ces dossiers rapidement, surtout avec l’ombre du FC Barcelone qui rôde.