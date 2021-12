PSG : Le Barça prépare déjà le retour de Messi

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

S’il porte actuellement le maillot du Paris Saint-Germain, et ce depuis son départ de Barcelone l’été dernier, Lionel Messi sait pertinemment qu’il reviendra un jour au Barça.

Lionel Messi a vécu une semaine forte en émotions du côté de Paris. Lundi, l'international argentin a d’abord remporté le septième Ballon d’Or de sa grande carrière. Grâce à ses performances sous le maillot du FCB et de l’Albiceleste, La Pulga a donc encore un peu plus marqué l’histoire du football. Mais mercredi, jour de la présentation de son trophée devant le public du Parc des Princes, Messi est vite retombé de son nuage. Incapable de faire la différence face à Nice en L1 (0-0), Messi sait qu’il n’est pas encore à la hauteur des attentes du côté du club de la capitale française. Un club où il essaye de se sentir comme chez lui aux côtés notamment de Neymar, de Kylian Mbappé ou d’Angel Di Maria. Mais ce n’est pas le cas pour le moment. Et ça, Joan Laporta l’a bien compris.

Le Camp Nou renommé au nom de Messi ?

C’est donc pour cette raison que le président du Barça n’hésite pas à faire fuiter des rumeurs autour du potentiel retour de Messi au Camp Nou. Pas en tant que joueur, sachant qu’à la fin de son contrat à Paris, en 2023, l’Argentin ne sera pas loin de la retraite. Mais plutôt en tant que dirigeant. En effet, selon les informations de Diariogol, le club catalan prépare une surprise pour Messi, histoire qu’il oublie son départ douloureux de l’été dernier. « La figure de Messi dans l'histoire du club catalan sera toujours d'une importance vitale puisqu'il est le meilleur joueur de l'histoire du club, sa pertinence institutionnelle ou combien sa contribution serait précieuse pour transmettre les valeurs de Barcelone aux plus jeunes. C’est un trésor que les Catalans ont gagné et cherchent à préserver. Mais Joan Laporta veut aller beaucoup plus loin, et il veut que Leo Messi mette Barcelone au niveau des plus grands de l'histoire du football », peut-on lire sur le média espagnol, qui estime donc que l’histoire d’amour entre le Barça et Messi est loin d’être finie. D’autant plus que Laporta envisagerait de baptiser le nouveau Camp Nou du nom de Leo Messi. Un geste très très fort, qui pourrait permettre au Barça de rapatrier Messi au plus vite. Pas vraiment une bonne nouvelle pour le PSG…