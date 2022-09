PSG : Le Barça pousse Lionel Messi au divorce

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours marqué par les conditions du départ de Lionel Messi, le président du FC Barcelone Joan Laporta espère récupérer l’Argentin. Mais la tâche s’annonce difficile pour le club catalan, confronté à des problématiques financières et sportives pour l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Tout le monde connaît la position de Joan Laporta sur le sujet. Le président du FC Barcelone, qui avait poussé Lionel Messi vers la sortie à l’été 2021, regrette amèrement les conditions de ce départ. A l’époque, le dirigeant était parvenu à un accord avec l’Argentin pour une prolongation, avant de lui annoncer au dernier moment qu’il devait partir pour des raisons financières. C’est pourquoi Joan Laporta évoque une « dette morale » envers le meneur de jeu du Paris Saint-Germain qu’il espère récupérer avant la fin de sa carrière.

Il n’y a pourtant aucun contact d’après l’entourage de Lionel Messi. Mais le quotidien Mundo Deportivo confirme les intentions du Barça. Le club catalan étudie actuellement le retour de la légende à travers plusieurs scénarios. Les Blaugrana envisagent par exemple un grand hommage au Camp Nou ainsi qu’un statut d’ambassadeur du club pour Lionel Messi. Ou un simple retour dans l’effectif sachant que son contrat expire en juin prochain. Encore faudrait-il convaincre la Pulga, que le Barça sentirait attirée par un retour, surtout sous les ordres de Xavi.

Le Barça et Messi se réconcilient sur le dos du PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Il existe aussi une problématique financière, avec la nécessité pour Lionel Messi d’accepter un salaire nettement réduit, mais aussi sportive étant donné que l’entraîneur espagnol devrait lui trouver une place dans le onze, ou lui faire accepter un statut de remplaçant. Pour le moment, le Parisien, également sollicité pour une prolongation, serait uniquement concentré sur sa saison et sur la Coupe du monde avec l’Albiceleste. Mais d’après les sources de MD, les relations entre le Barça et le clan Lionel Messi ne seraient plus aussi tendues. Et le retour du septuple Ballon d’Or, bien que compliqué, n’est pas une hypothèse à exclure, ce que le PSG doit regarder du coin de l'oeil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leo Messi (@leomessi)

Car depuis quelques mois, on sait que les champions de France envisagent très sérieusement de conserver Lionel Messi une saison de plus, une clause ayant été prévue dans ce sens lors de sa signature en 2021 sans que l'on connaisse précisément les détails. A priori, c'est le septuple Ballon d'Or et lui seul qui pourra activer cette clause, ce qui était également le cas pour Neymar qui en juin dernier a unilatéralement prolongé d'une saison avec le Paris Saint-Germain sans que Nasser Al-Khelaifi ne puisse s'y opposer. Leo Messi a toutes les cartes dans les mains, et lui seul sait ce qu'il adviendra en 2023 à Paris, à Barcelone...ou ailleurs.