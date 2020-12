PSG : Le Barça peut offrir Mbappé au Real en 180 minutes

Dans : PSG.

Ciblé par quelques critiques au cours des dernières semaines, Kylian Mbappé fait toujours partie des meilleurs joueurs au monde grâce à ses performances avec le PSG et l’équipe de France.

Pour confirmer cela, il suffit de regarder sa table de statistiques. Auteur de 13 buts et de 8 passes décisives en 16 matchs de Ligue des Champions et de L1, le champion du monde réalise une belle première partie de saison. Et malgré toutes les critiques du moment, l'international français représente toujours l’avenir du football mondial. Une donnée parfaitement comprise par Leonardo, qui tente de prolonger le contrat de Mbappé, en même temps que celui de Neymar. Mais pour l’instant, Mbappé ne signera pas un nouveau bail à Paris. Du moins pas avant le mois de février et le retour de la Ligue des Champions. En effet, selon AS, l’attaquant de 21 ans prendra sa décision à l’issue de la campagne européenne du PSG. Et si Paris venait à perdre contre le Barça, Mbappé pourrait faire ses valises en direction du Real.

« Si le Barça de Messi génère une autre déception comme celle subie contre le Bayern il y a quatre mois, l’avenir de Mbappé va changer. En cas de sortie de route, le joueur ne se sentirait pas moralement obligé de rester. Son départ serait compréhensible et encore plus pour rejoindre le Real de Zidane, son idole. PSG - Barcelone sera donc un affrontement qui peut affecter de manière décisive l'avenir de Mbappé à Paris », explique le journal madrilène. En quête d’une couronne européenne, Mbappé ne veut plus perdre de temps. Donc si le PSG ne lui permet pas de décrocher la C1 en 2021, Mbappé pourrait être transféré. Une possibilité que les Merengue préparent en coulisses. En effet, pour mener à bien ce possible transfert le plus cher de l’histoire, Florentino Pérez gère ses comptes en cette période de crise tout en prévoyant de faire plusieurs ventes majeures lors du prochain mercato estival. Et au final, le deal galactique que le Real rêve de faire depuis plusieurs années pourrait donc se réaliser grâce à l’aide de l’ennemi catalan, ce qui serait un sacré pied de nez...