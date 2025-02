PSG ‍: Le Barça lâche 30 millions et met Luis Enrique en furie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a coché le nom de Joan Garcia mais le gardien de l’Espanyol Barcelone est également ciblé par le FC Barcelone selon la presse espagnole.

A l’heure où l’avenir de Gianluigi Donnarumma est encore très flou, le Paris Saint-Germain scrute le marché des gardiens européens dans l’optique du prochain mercato. Comme indiqué par la presse espagnole, le club de la capitale apprécie beaucoup Joan Garcia, jeune gardien de 23 ans qui réalise de véritables prouesses à l’Espanyol Barcelone. Les performances du joueur né à Sallent n’ont pas échappé à Luis Enrique, lequel a soufflé son nom à Luis Campos en vue de cet été, notamment dans le cas où Gianluigi Donnarumma ne prolongerait pas.

La clause libératoire de Joan Garcia est fixée à 30 millions d’euros et pour le recruter, il faudra obligatoirement passer par là, l’Espanyol n’ayant aucunement l’intention de négocier son départ pour une somme inférieure. Le PSG n’a pas encore pris de décision définitive à ce sujet, mais il ne faudra pas tarder. Et pour cause, le Mundo Deportivo révèle qu’un autre cador européen est très intéressé par Joan Garcia… il s’agit du FC Barcelone. A l’heure où Marc-André Ter Stegen est toujours blessé, le club blaugrana pourrait être tenté d’investir sur un jeune gardien à fort potentiel, lequel pourrait être à plus long terme le successeur du portier allemand.

Le Barça arrive en force sur Joan Garcia

Le média espagnol indique que Garcia est « l’un des gardiens les plus appréciés par la direction sportive » du club catalan, et que l’actuel leader de la Liga ne serait pas contre l’idée de poser les 30 millions d’euros de la clause libératoire du joueur afin de s’assurer sa signature l’été prochain. Diogo Costa (Porto), Álvaro Valles (Las Palmas), Verbruggen (Brighton) et Backhaus (Werder Brême) sont également cités comme des gardiens suivis par le Barça selon le média espagnol, mais la piste Joan Garcia pourrait être retenue en raison du prix raisonnable de la clause libératoire fixée par l’Espanyol Barcelone. Le PSG sait donc qu’il ne faudra pas tarder à agir dans ce dossier, sous peine de voir filer le joueur de 23 ans en Catalogne.