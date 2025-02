Le clan Donnarumma secoue le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé et l’idée d’un départ en tant que joueur libre fait son chemin dans l’esprit des représentants de l’international italien.

Il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain a officialisé les prolongations de Luis Enrique, Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes. Un homme manquait sur la photo : Gianluigi Donnarumma. Et pour cause, le gardien italien n’a toujours pas prolongé en faveur du PSG, malgré ses nombreux appels du pied dans la presse. L’ancien de l’AC Milan clame régulièrement son amour du club parisien, mais cela ne fait pas vraiment accélérer les négociations pour l’heure. Son entourage a donc fait le choix de prendre les choses en main avec un petit coup de pression dans la presse italienne, sans doute de l’espoir de faire bouger les lignes.

Interrogé par Chiamarsi Bomber, son agent Enzo Raiola a confirmé des discussions en cours, mais toujours pas d’accord avec le PSG pour la prolongation de Donnarumma. Un départ libre en juin 2026 est également évoqué par le représentant du portier italien. « Les contacts pour le renouvellement ont déjà été initiés l’été dernier et nous travaillons très sereinement dans ce sens » a d’abord expliqué l’agent de Donnarumma avant de poursuivre.

L'agent de Donnarumma met la pression au PSG

« Nous avons accepté la nouvelle politique du PSG en termes de gestion des contrats et nous travaillons sur l’hypothèse du renouvellement, en essayant de trouver la meilleure solution, mais pour le moment, il n’y a pas d’urgence. S’il arrivait au terme de son contrat avec le PSG, cela serait-il intéressant pour nous ? Bien sûr que ce serait intéressant. En pensant déjà à 2026… c’est tellement loin. Et je ne pense pas que le PSG le laissera filer » a reconnu Enzo Raiola, pas insensible à l’idée de voir son poulain partir libre afin de toucher la plus grosse prime à la signature possible, comme il l’avait fait en passant de l’AC Milan au PSG. Un scénario que le club parisien doit absolument éviter, raison pour laquelle une décision devra vite être prise en interne pour une prolongation ou une vente de Gianluigi Donnarumma.