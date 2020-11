PSG : Le Barça chipe une idée de Tuchel au mercato

Dans : PSG.

De retour de blessure, Samuel Umtiti n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman à Barcelone. En ce sens, le Néerlandais aimerait recruter un défenseur central cet hiver.

Depuis le début de la saison, Ronald Koeman tourne à trois défenseurs centraux au Barça puisque Clément Lenglet, Gérard Piqué et Ronald Araujo se partagent le job. Une situation qui ne fait pas les affaires de Samuel Umtiti, sur lequel l’ancien sélectionneur des Pays-Bas ne compte absolument pas. La situation s’enlise pour l’ancien Lyonnais en Catalogne, et cela va encore se dégrader dans les semaines à venir, selon le quotidien Sport. Et pour cause, le média catalan croit savoir que le FC Barcelone souhaite recruter un défenseur central d’expérience lors du prochain mercato hivernal afin d’offrir une solution supplémentaire à Ronald Koeman dans ce secteur de jeu.

A la surprise générale, une ancienne piste de Thomas Tuchel au PSG fait partie des dossiers explorés par Barcelone dans l’optique du mercato hivernal. En effet, Antonio Rudiger figure sur la short-list du vice-champion d’Espagne en titre, au même titre que Joël Matip (Liverpool) et Shkodran Mustafi (Arsenal). L’international allemand des Gunners présente, au contraire des deux autres, l’avantage d’être libre à l’issue de la saison et donc plus accessible financièrement. Quant à Antonio Rudiger, il n’est pas certain que le FC Barcelone parvienne à convaincre Chelsea. Car pour rappel, les Blues avaient été inflexibles cet été au moment de négocier avec le Paris Saint-Germain ou encore Tottenham. Bien que remplaçant aux yeux de Frank Lampard, l’ancien Romain est un soldat précieux pour le manager britannique, qui continue de compter sur lui pour certains matchs de coupe d’Angleterre ou de championnat. Reste par ailleurs à voir si Thomas Tuchel relancera cette piste lors du mercato hivernal pour le PSG, alors qu’il utilise Danilo Pereira en défense centrale depuis le début de la saison…