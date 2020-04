PSG : Le Barça active un plan à 100 ME pour recruter Neymar

Dans : PSG.

Afin de boucler le transfert de Neymar en provenance du PSG, le FC Barcelone est dans l’obligation de vendre un ou deux joueurs à forte valeur marchande.

Ces derniers jours, un départ de Philippe Coutinho vers l’Angleterre a été évoqué mais à Barcelone, c’est l’éventuel transfert d’Ousmane Dembélé qui fait beaucoup parler depuis dimanche soir. Il y a moins d’une semaine, Barcelone souhaitait pourtant conserver l’international tricolore, recruté pour 125 ME en provenance du Borussia Dortmund en août 2017. Mais la crise économique que traversent actuellement les cadors européens en raison de l’épidémie de coronavirus a chamboulé les plans catalans selon Don Balon. Conscient qu’il va falloir dégraisser pour recruter Neymar, le président blaugrana Josep Maria Bartomeu est enclin à vendre son champion du monde.

Et cela tombe bien, Ousmane Dembélé a quelques prétendants de renom. Parmi eux… Liverpool. A en croire les médias espagnols mais également le Liverpool Echo, les Reds souhaitent relancer Ousmane Démbélé la saison prochaine. Convaincu par le potentiel du joueur, Jürgen Klopp estime que l’international tricolore pourrait être le remplaçant n°1 de Sadio Mané et de Mohamed Salah sur le front de l’attaque de Liverpool. Reste à voir quelle sera la somme exigée par le FC Barcelone pour céder sa pépite de 22 ans, régulièrement blessée ces derniers mois et dont la valeur marchande a fortement chuté depuis son transfert il y a trois ans. Dans la presse anglaise, un montant de 100 ME est évoqué pour le transfert de « Dembouz » à Liverpool. Une somme rondelette sur laquelle Barcelone, qui rêve toujours de rapatrier Neymar, ne crachera pas…