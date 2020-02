PSG : Le Barça a enfin un prix en tête pour Neymar

Dans : PSG.

Très intéressé par le retour de Neymar l’été dernier, le FC Barcelone devrait à nouveau tenter sa chance pour recruter l’international brésilien du PSG lors du prochain mercato.

L’an passé, les dirigeants catalans avaient proposé de nombreuses formules à la direction du Paris Saint-Germain pour boucler le dossier. Plusieurs joueurs dont Ivan Rakitic ou encore Ousmane Dembélé avaient été proposés en échange de Neymar, en plus d’une somme d’argent. L’été prochain, il se pourrait bien que le FC Barcelone propose encore une fois un échange au PSG pour tenter de recruter Neymar. En effet, Don Balon affirme que la direction catalane aimerait utiliser Philippe Coutinho, prêté au Bayern Munich cette saison, afin de favoriser le retour de Neymar au Camp Nou.

Le Bayern Munich dispose d’une option d’achat à 100 ME mais selon toute vraisemblance, le Brésilien ne sera pas recruté par le champion d’Allemagne en titre à l’issue de la saison. Raison pour laquelle le FC Barcelone verrait d’un très bon œil le fait d’inclure Philippe Coutinho dans une transaction avec le PSG pour Neymar. Du côté de Paris, on ne serait pas contre la venue de l’ancien meneur de jeu de Liverpool mais bien évidemment, Barcelone devra rajouter une somme importante d’argent. Le média évoque une enveloppe de 100 ME proposée à Paris en plus de Philippe Coutinho pour boucler le transfert de Neymar. Reste à voir si cette offre suffira à faire vaciller Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Cela est loin d’être évident, quand on sait que la direction du Paris SG a refusé des offres de ce genre l’été dernier. De plus, une prolongation de contrat est évoquée pour Neymar, lequel pourrait envisager de rester dans la capitale en cas de beau parcours en Ligue des Champions.