PSG : Layvin Kurzawa à Nice, transfert à l’étude !

Dans : PSG.

A la recherche d’un joueur d’expérience en défense, Christophe Galtier songe à Layvin Kurzawa pour renforcer les rangs de l’OGC Nice.

Quelques semaines après le transfert de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen pour 10 millions d’euros bonus compris, le Paris Saint-Germain va-t-il réussir à recaser Layvin Kurzawa ? Barré par la concurrence d’Abdou Diallo et de Juan Bernat, de retour de blessure après une longue convalescence, l’ancien défenseur de l’AS Monaco était proche de la Turquie il y a encore quelques jours. Son départ pour Galatasaray n’a finalement pas été conclu, ce dont souhaite profiter un club ambitieux de Ligue 1. A en croire les informations récoltées par Mohamed Toubache-Ter, l’OGC Nice est sur les rangs pour accueillir Layvin Kurzawa dans le but de renforcer le couloir gauche de sa défense.

Le salaire de Kurzawa, un problème pour Nice ?

Dimanche après-midi lors de la réception du Stade de Reims à l’Allianz Riviera (0-0), Christophe Galtier a aligné Hassane Kamara au poste de latéral gauche. Le puissant défenseur de 27 ans est apprécié par la direction sportive de Nice, mais il manque de concurrence, ce qui ne l’aide pas à élever son niveau. C’est donc dans ce but que le club azuréen piste Layvin Kurzawa au mercato. Reste que l’international tricolore, qui a récemment prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2024, jouit d’un salaire imposant dans la capitale française. Selon les dernières estimations, Kurzawa perçoit plus de 350.000 euros par mois à Paris, des émoluments qui risquent de faire tousser les dirigeants de Nice malgré la puissance financière d’Ineos. De plus, il sera intéressant de connaître les exigences financières du Paris SG en ce qui concerne la potentielle indemnité de transfert de Layvin Kurzawa. Nul doute que Nice n’a pas l’intention de miser plus de 10 millions d’euros sur le latéral gauche, soit le prix auquel Paris a vendu Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen en début de mercato.