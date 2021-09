PSG : Lautaro ciblé, Paris prépare la vie sans Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Bloqué par le PSG malgré une offre du Real Madrid, Kylian Mbappé a maintenant de grandes chances de partir l’été prochain.

En fin de contrat en juin 2021, l’attaquant de l’Equipe de France pourrait s’engager en faveur du Real Madrid pour zéro euro, même si le Paris Saint-Germain tentera de le prolonger. L’Emir du Qatar est à pied d’œuvre pour réaliser un miracle dans ce dossier, mais les dirigeants parisiens ont bien conscience qu’il sera compliqué de convaincre Mbappé de prolonger, raison pour laquelle plusieurs pistes sont ouvertes en attaque afin de préparer la vie sans Kylian Mbappé. A en croire les informations relayées par Team Talk, le PSG est notamment intéressé par Lautaro Martinez, qui n’a pas quitté l’Inter Milan cet été malgré la grande braderie des dirigeants Nerrazzuri (Hakimi, Lukaku).

Lautaro Martinez dans le viseur de Pochettino

Ciblé par Tottenham en cas de départ d’Harry Kane l’été prochain, l’international argentin a également retenu l’attention des dirigeants du Paris Saint-Germain et notamment de son compatriote Mauricio Pochettino. Joueur extrêmement rapide, très vif sur les premiers appuis et efficace devant le but, Lautaro Martinez dispose d’un profil similaire à celui de Kylian Mbappé et potentiellement complémentaire avec Neymar et Lionel Messi. Il y a quelques semaines, Arsenal était également sur les rangs pour recruter Lautaro Martinez, mais le joueur a refusé les Gunners, estimant que le projet sportif n’y était pas attrayant. Le PSG, qui joue la Ligue des Champions chaque saison et qui ambitionne de la gagner, a évidemment d’autres atouts qu’Arsenal pour convaincre le joueur. Tout dépend maintenant de l’avenir de Kylian Mbappé, dont la succession pourrait bien être le dossier chaud de l’été prochain à Paris. A moins qu’à la surprise générale, Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar parviennent à prolonger le contrat de l’ancien Monégasque. Ce qui n’est pas la tendance à jour…