Kylian Mbappé : la guerre commence avec le PSG !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a conservé Kylian Mbappé au mercato, et Nasser Al-Khelaïfi a tenté un coup de folie avec l'attaquant français. La bataille de la prolongation a débuté.

Le Paris SG a déjà fait plusieurs propositions à Kylian Mbappé pour qu’il prolonge son contrat dans la capitale pour les années à venir. Au printemps, ce sont des offres avec un salaire à plus de 30 millions d’euros et sur une durée de cinq ans, puis de trois ans, qui ont été effectuées. L’attaquant français a à chaque fois repoussé le stylo tendu, prétextant une saison à terminer, un effectif qui ne le satisfaisait pas, ou des garanties sportives à fournir. Depuis, le PSG a recruté une véritable armée de talents, Neymar a prolongé et Messi a signé. Et pourtant, Kylian Mbappé avait annoncé sa décision à ses dirigeants la semaine dernière, en voyant le Real Madrid se positionner pour le faire venir.

Mbappé poussait pour rejoindre le Real Madrid

L’ancien monégasque n’avait que pour ambition de rejoindre la Maison Blanche, et poussait donc pour un transfert dès cet été. Le PSG n’a pas craqué, et ce pour deux raisons. Il compte bien avoir Mbappé dans son effectif pour une saison supplémentaire, et présenter une ligne d’attaque capable de faire rêver les supporters du monde entier. Ensuite, Nasser Al-Khelaïfi, avec une assurance sans faille, est persuadé de pouvoir trouver une solution pour conserver son joyau encore plusieurs années. Il avait réussi cette prouesse avec Neymar, quand le Brésilien voulait aller au bras de fer pour revenir à Barcelone.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le dirigeant qatari s’était accroché, avait fait le dos rond, avant de parvenir à conserver l’ancien barcelonais sur le long terme une fois qu’il avait retrouvé son niveau et son aura auprès des supporters. Mais Neymar avait un tout autre contrat en cours, alors que Mbappé sait qu’il sera libre de choisir son prochain club dans un an. C’est là toute la clé du problème pour le PSG. Mais rien ne semble capable de tempérer la détermination de son président. La preuve, Le Parisien annonce que, profitant de la situation contractuelle chaude et de la fermeté du PSG qui a repoussé les assauts du Real Madrid pendant toute cette fin du mois d’août, le dirigeant francilien a effectué une nouvelle offre de prolongation de contrat à Kylian Mbappé. Et cette fois-ci, le PSG a mis le paquet puisqu’il s’agirait d’un nouveau contrat l’emmenant jusqu’en 2024, avec un salaire net de 45 millions d’euros.

Le PSG espère toujours prolonger Kylian Mbappé, malgré deux offres de contrat refusées

➡️ https://t.co/VIrFkTnnBz pic.twitter.com/npRvhwpQLM — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) August 31, 2021

Une offre tout simplement jamais faite en France pour un footballeur, même Lionel Messi. A cela s’ajoute une prime à la signature qui serait particulièrement copieuse, et probablement supérieure à ce que le Real Madrid pourrait offrir. La perspective d’annoncer à la fin du mercato que Mbappé reste à Paris et qu’il prolonge encore sur le long terme a visiblement donné des ailes à Nasser Al-Khelaïfi sur cette offre dantesque. Mais le suspense n’a pas duré longtemps, et le quotidien francilien a expliqué que le clan du joueur parisien a refusé cette nouvelle proposition de prolongation. S’il reste en effet quelques mois au PSG pour inverser la tendance, l’avenir de Mbappé semble plus que jamais s’écrire au Real Madrid, même s’il faudra attendre un an pour cela. Et il y a de grandes chances que toutes les offres du monde ne feront pas changer d’avis un Kylian Mbappé qui a déjà confié à ses dirigeants qu’il s’imaginait avec le maillot du Real Madrid sur le dos.