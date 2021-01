PSG : Lassé des critiques, le Qatar prêt à claquer la porte ?

Dans : PSG.

Dans un entretien accordé à France Football, le directeur sportif du Paris Saint-Germain est revenu sur la mauvaise image du Qatar en France.

Les sorties médiatiques de Leonardo sont rares. Mais il faut reconnaitre que lorsque le dirigeant parisien s'exprime, c'est rarement pour rien. Au cours d'un long entretien accordé à France Football, le Brésilien a passé en revue plusieurs sujets chauds de l'actualité parisienne. Entre prolongations de Neymar et Mbappé, éviction de Thomas Tuchel ou encore intérêt pour Lionel Messi, le directeur sportif s'est montré relativement bavard. Egalement Interrogé sur les nombreuses critiques émises contre le Qatar, Leonardo n'a pas hésité à tirer la sonnette d'alarme, déclarant que le jour où la limite serait atteinte, une décision forte pourrait être prise.

« Cette relation (NDLR : entre le Qatar et le PSG) est basée sur l'émotion et la passion pour le PSG et le football. Je continue de penser que les gens ne sont pas toujours très reconnaissants vis-à-vis de cet engagement. Regardez quelques secondes ce que le PSG de QSI a fait pour la Ligue 1. Pastore, Ancelotti, Thiago Silva, Ibrahimovic, Beckham, Cavani, Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Icardi, Navas... Ils sont tous venus dans le Championnat de France grâce à qui ? On peut arrêter de parler sans arrêt d'argent pour apprécier, un peu, tout le travail et l'engagement réalisés en faveur du PSG bien sûr, mais aussi de l'image et la réputation du football français à l'étranger ? On peut penser au jour où le Qatar, fatigué par toutes ces histoires, déciderait de partir ? » explique le Brésilien. Depuis le rachat du Paris Saint-Germain en 2011, le Qatar est régulièrement critiqué pour avoir créer un déséquilibre financier et sportif dans le championnat de France, participant ainsi à la perte d'intérêt de la Ligue 1. S'il paraît improbable à l'heure actuelle, un départ de QSI serait un véritable coup de tonnerre dans le football français.