PSG : Lanzini, le coup de foudre à 15 ME de Paris !

Dans : PSG.

En difficulté économique en raison de la pandémie de Covid-19, West Ham ne retiendra pas Manuel Lanzini lors du prochain mercato.

Sous contrat avec les Hammers jusqu’en juin 2023, le meneur de jeu argentin est sans doute l’un des joueurs les mieux valorisés de l’effectif de David Moyes. A en croire les informations obtenues par Todo Fichajes, l’ancien artiste de River Plate ne sera pas retenu en cas de proposition conséquente cet été. Une soudaine mise en vente qui fait tiquer le Paris Saint-Germain, dont l’entraîneur Mauricio Pochettino apprécie grandement le profil de son compatriote, qu’il connaît sur le bout des doigts pour l’avoir affronté à de nombreuses reprises lorsqu’il était aux commandes de Tottenham.

Le média espagnol croit savoir que Manuel Lanzini est un choix fort de la part de Mauricio Pochettino, prêt à miser 15 ME sur le meneur de jeu de West Ham afin de compenser numériquement le départ de Julian Draxler, en fin de contrat au mois de juin et qui ne se verra pas proposer de prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Pour l’heure, West Ham n’a pas répondu au Paris SG, pour la simple et bonne raison que les Hammers espèrent que cet intérêt du champion de France en titre attirera d’autres prétendants. L’objectif des dirigeants de West Ham est logiquement de faire monter les enchères, avec l’espoir de tirer plus de 20 ME de la vente de Manuel Lanzini, auteur d’une saison toutefois décevante en Premier League avec un but et trois passes décisives en 17 apparitions toutes compétitions confondues. Des statistiques qui sont malheureusement devenues récurrentes pour Manuel Lanzini, qui n’a plus effectué une saison aboutie en Premier League depuis l’exercice 2017-2018 (5 buts, 9 passes décisives). Il s’agit donc clairement d’une opportunité de marché et d’un gros pari que veut tenter Mauricio Pochettino…