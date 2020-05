PSG : Lacazette improbable ennemi de Paris au mercato ?

Dans : PSG.

Lors du prochain mercato, le PSG tentera de recruter un milieu défensif de stature internationale et dans cette optique, Thomas Partey plaît beaucoup à Leonardo.

La semaine dernière, RMC indiquait que l’international ghanéen de l’Atlético de Madrid faisait l’unanimité au sein de la direction sportive parisienne. Il faut dire que l’ancien pilier d’Alméria a tout pour plaire : jeunesse (26 ans), expérience au plus haut niveau (199 matchs avec l’Atlético) et état d’esprit absolument irréprochable. Façonné par Diego Simeone, ce milieu défensif très puissant et pas maladroit techniquement a logiquement de nombreux prétendants. Ces derniers jours, la Juventus Turin, le Bayern Munich ou encore Manchester United ont été associés au natif d’Odumase Krobo. Mais à en croire les informations divulguées ce mardi par le Daily Telegraph, c’est étonnement Arsenal qui tient la corde dans ce dossier.

Neuvièmes de Premier League, les Gunners ont d’ores et déjà fait une croix sur une qualification en Ligue des Champions et pourtant, c’est bien la formation entraînée par Mikel Arteta que Thomas Partey souhaiterait rejoindre selon le média britannique. Et un accord pourrait rapidement être trouvé avec l’Atlético de Madrid puisque le Daily Telegraph affirme qu’un échange avec Alexandre Lacazette est envisageable. Diego Simeone apprécie l’ancien attaquant lyonnais de longue date et assurément, l’Atlético Madrid privilégiera un échange Lacazette-Partey plutôt qu’un chèque plus important venu du PSG ou de la Juventus Turin pour son milieu défensif de 26 ans. Reste maintenant à voir si ce possible échange très sexy se confirmera et si oui, s’il sera demandé à l’une des deux équipes de rajouter une somme d’argent supplémentaire. Car initialement, les Colchoneros avaient estimé à environ 50 ME le prix de Thomas Partey sur le marché des transferts. A première vue, la valeur marchande d’un joueur comme Alexandre Lacazette semble similaire…