PSG : La vraie enveloppe mercato dévoilée, ce n'est pas 70 ME !

Dans : PSG.

Leonardo l’a fait savoir à plusieurs reprises, pas question pour le PSG de faire des folies cet été.

Un message adressé aux supporters qui espéraient des stars en défense et en attaque pour compenser les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani par exemple. Mais bien évidemment, le but du directeur sportif du Paris SG n’est pas de brosser les fans dans le sens du poil. L’idée est aussi de faire savoir que son club est comme tous les autres, touché par la crise sanitaire et économie liée au Covid-19. Ainsi, le montant de 70 ME, en dehors de l’achat définitif de Mauro Icardi, a été dévoilé récemment. Mais la réalité serait bien différente selon les informations de Paris Fans. Le site spécialisé sur le PSG cite une source « bien renseignée » pour dévoiler que le vrai budget du mercato parisien sera de 90 ME, sans compter les revenus des ventes éventuelles et les bonus liées à un éventuel bon parcours en Ligue des Champions.

De quoi faire quelques belles opérations, notamment au poste de latéral droit où une arrivée est nécessaire, et aussi pour une doublure d’Icardi en attaque. Au niveau des départs, le PSG insiste pour pousser Julian Draxler vers la sortie et empocher ainsi 20 ME environ, mais l’Allemand se sent bien à Paris. Même la promesse d’un temps de jeu très réduit s’il devait rester ne semble pas parvenir à faire bouger le milieu de terrain. Son salaire de 7 ME par an aide fortement à le maintenir en région parisienne même si à ce niveau, le PSG a énormément économisé avec les départs de Cavani et Thiago Silva. De quoi faire de la place pour une superstar cet été, en tout cas, le PSG semble en avoir les moyens.