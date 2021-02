PSG : La vitesse de Mbappé, ça n’existe nulle part ailleurs

Dans : PSG.

Connu pour sa vitesse de course, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé surprend encore la plupart des défenseurs de Ligue 1. Même la révélation du LOSC Sven Botman n’en revient pas.

En Ligue 1 voire même en Europe, peu de défenseurs sont capables de gérer la vitesse de course de Kylian Mbappé. Le phénomène du Paris Saint-Germain fait au moins partie des attaquants les plus rapides du continent. Et pour compliquer la tâche de ses adversaires, l’international français n’est pas maladroit balle au pied et sait identifier les failles d’une défense. Toutes ces qualités avaient bluffé Sven Botman en décembre dernier, lorsque le roc lillois avait découvert un profil selon lui inexistant en Eredivisie.

« On ne voit pas de joueurs comme ça aux Pays-Bas, alors j'aime ça, a commenté l’ancien défenseur central de l’Ajax Amsterdam pour Voetbalzone. Je veux affronter le plus grand nombre possible de types d'attaquants différents, afin de devenir moi-même de plus en plus complet. Je peux vous assurer qu'il ne se contente pas de regarder rapidement à la télévision ! Il vous surprend sur le terrain, parce que ce n'est vraiment pas normal. Je pense qu'il n'y a personne d'aussi rapide que lui en ce moment. Avec lui, il y a toujours une très bonne chance de marquer un but s'il peut vous dépasser à toute vitesse. Je ne suis pas lent moi-même, mais je n'ai jamais connu autant de vitesse. » Le Néerlandais s’entraîne pourtant au quotidien avec des flèches comme Jonathan Bamba ou Jonathan Ikoné. C'est dire l'impression laissée par Mbappé.