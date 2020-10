PSG : La valeur de ce Parisien explose, Neymar va être jaloux

Dans : PSG.

Véritable taulier du Paris Saint-Germain, Marquinhos s’est imposé au fil des années comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Officiellement nommé capitaine du PSG après le départ de Thiago Silva au mois de septembre, l’international brésilien est sans aucun doute le premier joueur que Thomas Tuchel coche sur la feuille de match lorsqu’il est apte. Polyvalent, encore relativement jeune (26 ans) et toujours très performant, Marquinhos fait logiquement office de taulier au sein du Paris Saint-Germain. Et ses performances ne passent pas inaperçues à travers l’Europe puisqu’à chaque mercato, son nom est associé à de gros clubs de Premier League ou de Liga. Néanmoins, sa fidélité au PSG se vérifie chaque été pour le plus grand bonheur des habitués du Parc des Princes.

D’autant plus que Marquinhos ne cesse de progresser, ce qui se confirme d’un point de vue financier puisque selon les informations de Transfermarkt, l’ancien défenseur de l’AS Roma est le joueur du Paris Saint-Germain dont la valeur marchande a le plus augmenté au cours des six derniers mois, avec une inflation de 18 ME. A en croire le média spécialisé, Marquinhos vaut désormais une somme avoisinant les 70 ME. Avec cette nette augmentation, le défenseur brésilien est à ce jour le troisième joueur le mieux valorisé de l’effectif du Paris Saint-Germain, juste derrière Neymar (128 ME) et Kylian Mbappé (180 ME). A titre d’information, Marco Verratti et Mauro Icardi complètement le top 5 tandis que la suite du classement des joueurs les mieux valorisés de Ligue 1 est composé de joueurs hors-PSG : Eduardo Camavinga (50 ME), Houssem Aouar (50 ME), Memphis Depay (45 ME), Moussa Dembélé (40 ME) et Wissam Ben Yedder (40 ME).