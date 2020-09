PSG : La surprise du chef, El Shaarawy contacté

Dans : PSG.

Désireux de se renforcer au mercato, le PSG a activé la piste menant à Stephan El Shaarawy. Un bon plan pour un joueur expérimenté et pas très cher sur le marché des transferts.

Qui recruter pour gagner la Ligue des Champions ? Une question que se posent les supporters du PSG à l’instar des dirigeants du club. Un Kylian Mbappé ambitieux envoyait lui un message à sa direction dans cette optique de se renforcer pour soulever la C1. Il reste maintenant moins d’un mois pour le faire. Le directeur sportif Leonardo le sait bien et travaille en coulisses sur plusieurs dossiers. Dont un que personne n’a vu venir. Selon la chaîne Téléfoot, le club de la capitale est rentré en contact avec l’entourage de Stephan El Shaarawy. Passé par l’AS Monaco (2015-2016), l’ailier évolue au Shangai Shenhua, club chinois qu’il a rejoint l’été dernier, et pour qui il n’a marqué que quatre buts …

L’international italien ne se plaît pas en Asie. Il souhaite déjà quitter la Chine et pourrait alors voir d’un bon œil l’intérêt que lui porte le Paris SG. Sous contrat jusqu’en 2022 avec l’écurie chinoise, Stephan El Shaarawy est évalué à 12 ME par le site Transfermarkt. Une somme à la portée du PSG pour faire venir un homme expérimenté. Le joueur formé au Genoa a joué au plus haut niveau italien, à l’AC Milan (2011-2016) et à l’AS Rome (2016-2019). Son expérience au niveau international (25 sélections) et en Coupes d’Europe (49 matches de C1-C3) est un plus. Le PSG devra faire attention à ne pas se faire doubler par les concurrents. De gros clients sont également intéressés par El Shaarawy : la Juventus, l’Atlético de Madrid et son ancien club, l’AS Rome.