PSG : La surprise Draxler se confirme, le stylo est prêt

A la surprise générale, le PSG envisage de soumettre à Julian Draxler une offre de prolongation de contrat.

Tout semblait indiquer que Julian Draxler allait quitter le PSG libre de tout contrat à l’issue de la saison. Régulièrement blessé et peu utilisé par Thomas Tuchel en début de saison, l’Allemand s’est refait une santé et a enchaîné les titularisations depuis trois semaines sous la houlette de Mauricio Pochettino. Titulaire contre Barcelone en milieu de semaine dernière puis face à Nantes dimanche soir, Julian Draxler a un profil apprécié par le staff technique du PSG. Sa polyvalence, sa qualité de dribble et la précision de ses passes sont autant d’atouts qui ont convaincu Mauricio Pochettino de le conserver dans l’effectif, alors que le contexte économique ne devrait pas permettre au Paris Saint-Germain de réaliser des folies pour compenser un éventuel départ de Julian Draxler l’été prochain.

En attendant de savoir si Leonardo validera le choix de Mauricio Pochettino en proposant une prolongation de contrat à Julian Draxler, la volonté du joueur est assez claire. A en croire les informations de 90 Min, l’international allemand du PSG a manifesté son envie de prolonger à Paris, où il est comme un poisson dans l’eau avec sa famille depuis le mois de janvier 2017. Il sera désormais intéressant de savoir quelles seront les conditions de Leonardo pour prolonger Julian Draxler, dont le salaire colossal estimée à 600.000 euros par mois n’est pas vraiment en adéquation avec son niveau et ses performances. Et pour preuve, le natif de Gladbeck n’a marqué que 24 buts en 161 matchs depuis son arrivée au PSG, un bilan bien trop famélique pour espérer prolonger aux mêmes conditions salariales. Ces derniers mois, la presse européenne a par ailleurs relayé de nombreux intérêts pour Draxler au mercato, courtisé par Arsenal ou encore Séville et le Hertha Berlin. Mais plus que jamais, la priorité de l'Allemand est de poursuivre sa carrière à Paris et d'imiter Angel Di Maria en paraphant au plus vite un nouveau bail.