PSG : 200 ME, le Real lance l'opération Mbappé

Dans : PSG.

En Espagne cet été, on ne parle que du FC Barcelone et sa crise d’une profondeur rarement vue depuis longtemps. Mais le Real Madrid, qui a sauvé sa saison en remportant le titre de champion d’Espagne, connait aussi une période difficile.

Voilà deux ans que la Maison Blanche n’a pas connu le dernier carré de la Ligue des Champions, et ce n’est clairement pas habituel dans la capitale espagnole. Frustré par le mercato 2019 où il n’avait pas pu faire venir Paul Pogba malgré sa demande, Zinedine Zidane va encore devoir attendre avant de toucher au bonheur. Car l’arrivée de Kylian Mbappé n’est pas pour ce mois de septembre, l’attaquant du PSG ayant annoncé qu’il continuait à Paris pour la saison 2020-2021. Pour l’été prochain, la chasse est lancée et le Real Madrid sera de la partie. Florentino Pérez travaille d’ores et déjà sur le future enveloppe nécessaire pour le faire venir, et est persuadé d’y parvenir.

Pour cela, il prévoit d’offrir entre 160 et 200 ME au PSG, révèle Don Balon. Une somme sensiblement équivalente au montant déboursé par le Qatar pour faire signer Kylian Mbappé en provenance de Monaco en 2017. Mais à 21 ans, le champion du monde sera alors dans sa dernière année de contrat, et le Real Madrid est persuadé qu’il ne prolongera pas à Paris, permettant ainsi de faire baisser son prix. L’enveloppe est en tout cas prête, et le PSG s’attend forcément à se faire attaquer, tant la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid un jour semble avoir un caractère inéluctable. Il reste que, comme Neymar, le Français n’a pas de clause libératoire, et Nasser Al-Khelaïfi a tout loisir d’avoir le dernier mot dans les négociations jusqu’à la fin réelle du contrat du Français, en juin 2022.