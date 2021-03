PSG : La signature de Messi, Paris va vivre une semaine décisive

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas encore pris sa décision. L’attaquant argentin a indiqué qu’il attendait le terme de la saison. Mais la semaine prochaine pourrait être décisive.

Ce dimanche 7 mars ne sera pas une journée comme les autres pour le FC Barcelone. Sur le plan sportif tout d’abord, ses deux concurrents pour le titre, l’Atlético et le Real Madrid, s’affronteront dans le cadre de la 26e journée de Liga. Mais surtout, cette date sera celle de ses élections présidentielles dont le résultat devrait influencer l’avenir de Lionel Messi. Pour rappel, l’Argentin, qui avait été retenu par l’ancien patron Josep Maria Bartomeu l’été dernier, arrive bientôt à la fin de son contrat et envisage sérieusement de partir libre. Seul un projet sportif à la hauteur de ses grandes ambitions pourrait le convaincre de rester, d’où l’importance du futur président et de son plan pour les prochaines saisons.

Ce n’est pas un hasard si les candidats, Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa, ont tous les trois multiplié les déclarations sur « La Pulga » qu’ils espèrent rencontrer dès la semaine prochaine en cas de victoire aux élections. Autrement dit, même s’il a fait savoir qu’il ne prendrait aucune décision définitive avant la fin de la saison, Lionel Messi pourrait en savoir beaucoup plus sur son futur club dans les jours à venir. Et nul doute que la presse locale ne tardera pas à nous donner la tendance. Celle qui pourrait inciter le Paris Saint-Germain et Manchester City à passer la seconde sur ce dossier…