PSG : La Roma, Raiola, la surprise de Leonardo se dessine

Dans : PSG.

Très attentif au marché italien, le directeur sportif du PSG Leonardo observe un club en particulier en Série A, il s’agit de l’AS Roma.

Après s’être attaché les services de Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Ezequiel Lavezzi ou encore Marco Verratti lors de ses premières années au PSG, Leonardo va-t-il de nouveau recruter en Italie lors du prochain mercato ? C’est une possibilité qui n’est pas à exclure puisque selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le champion de France en titre est très intéressé par deux joueurs évoluant à l’AS Roma : Lorenzo Pellegrini (23 ans) et Riccardo Calafiori (18 ans). Le premier cité, qui occupe un rôle de milieu de terrain à la Louve, a déjà été envoyé au PSG il y a quelques semaines. Mais son contrat court jusqu’en juin 2022 et il faudra débourser au minimum 30 ME afin de le recruter. Ce dossier sera d’autant plus délicat à boucler que l’AS Roma souhaite le prolonger jusqu’en 2025.

Quant au second, il s’agit d’un véritable espoir de la Primavera, le centre de formation de l’AS Roma. Occupant le poste de latéral gauche, il évolue principalement avec l’équipe réserve pour l’instant, ce qui n’en fait évidemment pas un candidat direct à la succession de Layvin Kurzawa au PSG. Mais son agent se nomme Mino Raiola, ce qui pourrait bien faire les affaires du Paris Saint-Germain puisque le puissant agent italien entretient d’excellentes relations avec la direction du club francilien. On l’aura bien compris, Leonardo aime l’Italie, son terrain de chasse privilégié en période de mercato. Et il souhaite y réaliser quelques bonnes affaires cet été, en marge des gros dossiers comme celui par exemple qui concerne Mauro Icardi.