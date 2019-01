PSG : La révolution Neymar est en marche à Paris, il explique tout !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est une évidence, le Neymar 2018-2019 est bien loin du Neymar 2017-2018, la star brésilienne du Paris Saint-Germain ayant changé d'attitude sur et en-dehors des terrains. Une révolution qui profite à l'ancien barcelonais, nettement plus efficace dans son jeu et dont le comportement ne donne plus lieu à d'incessantes polémiques. Ce mercredi, dans les colonnes du Parisien, Marcos Ceara, ancien joueur brésilien du PSG et qui connaît bien Neymar Jr, admet que son compatriote a clairement décidé de tout changer et que les effets sont bénéfiques.

Pas de quoi étonner outre mesure Marcos Ceara. « C’est un nouveau joueur qu’on découvre cette saison au PSG. Il est heureux à Paris et ça se voit dans son jeu plus étincelant, dans son attitude sur le terrain et dans la vie du groupe. Il va aussi davantage vers les supporteurs. On le sent beaucoup plus à l’aise, plus serein. L’année dernière, il venait d’arriver. Même pour la grande star qu’il est, il faut toujours une période d’adaptation. Il a découvert une nouvelle ville, un nouveau climat. Il a dû apprendre à connaître ses coéquipiers et s’habituer au football pratiqué en Ligue 1. Il s’attendait aussi peut-être à arriver dans une équipe qui allait jouer uniquement pour lui. Ce n’est pas le cas et il lui a fallu accepter de partager la lumière. Aujourd’hui, il a compris. Il a 26 ans, bientôt 27. Il a atteint l’âge de la maturité. Il est capable de supporter plus facilement la pression liée à son statut et de mieux répondre aux attentes. Je pense que Thiago Silva l’a aussi beaucoup aidé, il lui a fait comprendre qu’il devait être plus charismatique », explique, dans le quotidien francilien, celui qui a porté le maillot du PSG de 2007 à 2012.