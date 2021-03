PSG : La remontada fait craquer les Parisiens

Dans : PSG.

Agacé par une question sur la Remontada, Abdou Diallo a repris un journaliste de volée après le match contre Brest.

Sur la pelouse de Brest samedi soir, Paris s'est montré autoritaire en s'imposant (0-3) grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Pablo Sarabia. De quoi parfaitement préparer le match retour contre Barcelone en Ligue des Champions mercredi soir. Après un succès convaincant obtenu au Camp Nou (1-4), les Parisiens sont en ballotage ultra favorable pour la qualification en quarts de finale. Pourtant, le passé est là pour rappeler à Paris que rien n'est jamais joué d'avance, comme en témoigne la cruelle désillusion subie à Barcelone au même stade de la compétition il y a quatre ans. Même pour les joueurs n'étant pas au PSG à ce moment là, l'épisode du 8 mars 2017 est encore un évènement marquant. Alors quand un journaliste a évoqué la Remontada lors de l'interview après-match, Abdou Diallo a littéralement craqué.

« Vous nous saoulez avec la Remontada ! C’était avant, il y a des nouveaux joueurs, c’est totalement autre chose. Il n’y a pas de stress par rapport à ça. On joue le match à fond, on respecte l’adversaire et on se respecte nous-mêmes et puis on va faire le maximum » s'est emporté le défenseur. Alors doit-on voir de la nervosité derrière cet énervement de la part d'un joueur d'ordinaire très calme ? On sait qu'en 2017, le stress ressenti par les joueurs parisiens avaient en grande partie provoqué le scénario du match. Aujourd'hui, l'équipe a bien plus d'expérience et peut s'appuyer sur son statut de finaliste de la saison passée. Mercredi soir, le PSG a l'occasion de montrer que l'épisode Remontada est définitivement enterré.