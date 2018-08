PSG : La priorité du PSG, c'est Filipe Luis et personne d'autre !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cela fait plusieurs semaines que le Paris Saint-Germain recherche la perle rare au poste de défenseur gauche.

Depuis le départ de Yuri Berchiche pour Bilbao, de nombreuses pistes ont été creusées. Après avoir essuyé un échec dans le dossier Alex Sandro, le club de la capitale a décidé de « concentrer ses efforts » sur le recrutement de Filipe Luis, annonce ESPN. L’international brésilien de 33 ans aurait déjà un accord de principe avec le Paris Saint-Germain. Mais c’est avec l’Atlético Madrid que les négociations sont plus compliquées.

En effet, le champion de France en titre ne souhaite pas débourser plus de 15ME dans le recrutement de son défenseur gauche. Une somme qui, selon les sources, pourrait être largement insuffisante aux yeux de l’Atlético Madrid, très gourmand pour un joueur de 33 ans en fin de contrat dans un an. Si par malheur, Paris ne parvenait pas à conclure le dossier Filipe Luis, quatre « plan de secours » existent : Philipp Max, Wendell, Danny Rose et Raphaël Guerreiro. Mais visiblement, la volonté du PSG est de se renforcer avec un joueur d’expérience à ce poste pour encadrer Layvin Kurzawa. C’est en partie pour cela que la piste Ricardo Rodriguez avait, un temps, été creusée…