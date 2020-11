PSG : La presse convoquée, Ramos va faire une grande annonce

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos ne parvient pas à trouver un accord avec ses dirigeants. Sans prolongation, le défenseur central pourrait partir libre, notamment au Paris Saint-Germain qui observera attentivement sa prochaine sortie médiatique.

Comme le FC Barcelone avec sa star Lionel Messi, la situation devient urgente pour le Real Madrid. Le contrat de Sergio Ramos (34 ans) arrive à son terme en juin prochain et le club madrilène ne parvient pas à s’entendre avec son cadre en vue d’une prolongation. Il faudra pourtant que la Maison Blanche trouve une solution étant donné que son défenseur central représente le pilier de l’effectif. Cette saison, on remarque plus que jamais la dépendance des Merengue à leur capitaine qui apporte de la sérénité à toute l’équipe. Autant dire qu’un joueur de ce calibre disponible sur le marché des transferts n’aurait aucun mal à rebondir.

La preuve, on parle déjà d’un intérêt du Paris Saint-Germain. Reste à savoir où en sont vraiment les discussions entre Ramos et sa direction. A priori, on ne tardera pas à connaître les détails. Car selon les informations du quotidien As, les deux parties ont prévu de prendre la parole lundi. L’international espagnol va profiter du rassemblement de la Roja pour s’exprimer sur sa situation en conférence de presse. Tandis que son président Florentino Pérez sortira du silence lors d’un entretien avec la Cadena SER. Vont-ils expliquer leurs points de désaccord ? Annoncer la signature d’un nouveau contrat ? Ou acter leur séparation ? Une chose est sûre, c’est que le PSG ne manquera pas ces deux interventions.