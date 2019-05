PSG : La poisse pour Neymar, Cavani… ? Non, Paris est juste incompétent

Dans : PSG, Ligue 1.

A force de collectionner les échecs en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a largement de quoi s’interroger.

Comment expliquer ces fiascos répétés ? Certains parlent de malchance pour le champion de France, régulièrement privé de joueurs importants au mauvais moment. Cette saison par exemple, le coach Thomas Tuchel n’a pas pu compter sur Neymar ni Edinson Cavani lors du huitième de finale contre Manchester United. Mais pour l’ostéopathe Benjamin Illouz, ces coups durs n’ont rien à voir avec la poisse.

« On voit clairement que chaque année, cette période est fatale pour le PSG. L’enchaînement des coupes et du championnat ne laisse pas la place à la moindre faiblesse, a commenté le spécialiste pour Paris United. Ce n’est pas de la malchance, il faut absolument travailler sur de la prévention et non attendre que le joueur se blesse. Cela pourrait être un axe de travail pour l’année prochaine. »

En Angleterre, ce serait pire !

« (…) Je ne connais pas les soigneurs du club, je ne peux donc pas parler directement des problèmes des joueurs. Mais il y a très clairement un problème. Surtout que, sans manquer de respect au championnat de France, l’intensité est quand même beaucoup plus faible que la Premier League. Que ferait Paris en étant dans ce championnat ? Je pense que ce serait l’hécatombe », a imaginé Benjamin Illouz, qui estime que les clubs français manquent généralement de kinés et d’ostéopathes.