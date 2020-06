PSG : La piste Ndombele réactivée d’urgence à Paris !

Dans : PSG.

Activement à la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le PSG a exploré les pistes Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer.

Les joueurs de la Lazio Rome et de l’AC Milan plaisent énormément à Leonardo, mais leur prix a considérablement refroidi les ardeurs du Paris Saint-Germain. En effet, le Serbe est estimé à près de 80 ME par la Lazio tandis que le club lombard ne cédera pas l’international algérien pour moins de 50 ME. Autant dire que le Paris Saint-Germain, qui a déjà dépensé près de 60 ME bonus compris pour le transfert de Mauro Icardi, n’est pas très chaud à l’idée de lâcher une telle somme pour son futur milieu de terrain. C’est la raison pour laquelle, selon les informations de Foot Mercato, le champion de France en titre a réactivé la piste menant à Tanguy Ndombele.

En plein conflit avec son entraîneur José Mourinho à Tottenham, l’ancien milieu relayeur de l’Olympique Lyonnais a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait quitter les Spurs lors du mercato estival. Une situation dont le PSG souhaite profiter, au même titre que le FC Barcelone, selon le média spécialisé. Preuve que le dossier est relativement sérieux dans la capitale française, des premiers contacts avec l’entourage du joueur ont été pris et Leonardo souhaite rapidement passer à l’offensive avec un deuxième rendez-vous, d’ores et déjà programmé dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir quelle sera la somme réclamée par Tottenham pour un joueur recruté à prix d’or à l’Olympique Lyonnais, à hauteur de 60 ME. Assurément, le PSG ne déboursera pas cette somme pour s’offrir l’international tricolore, dont la valeur marchande a sans doute chuté aux yeux de Leonardo en raison de ses performances sportives décevantes à Londres.