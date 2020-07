PSG : La piste improbable, Paris à fond sur Saint-Maximin !

Dans : PSG.

Après s’être définitivement offert Mauro Icardi, le PSG souhaite se renforcer en défense centrale et au milieu de terrain.

Néanmoins, le champion de France en titre reste à l’affût de bonnes opportunités dans le secteur offensif, notamment pour combler un éventuel départ de Julian Draxler, lequel est toujours activement poussé vers la sortie par Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Le prometteur Adil Aouchiche aurait pu être le successeur de l’international allemand. Mais le milieu offensif de 17 ans a finalement pris la décision de s’engager en faveur de l’AS Saint-Etienne, qui lui promet quasiment une place de titulaire dès la saison prochaine. C’est ainsi que le Paris Saint-Germain explore d’autres pistes afin de ne pas se retrouver pris au dépourvu en cas de départ de Julian Draxler.

L’un des dossiers étudiés par le PSG est très étonnant puisque selon les informations obtenues par le Daily Mail, le club de la capitale est intéressé par Allan Saint-Maximin. Certes, le Français de 23 ans réalise une belle saison sous les ordres de Steve Bruce à Newcastle. Mais ses expériences en France (Monaco, Saint-Etienne, Nice) n’ont pas laissé des souvenirs incroyables aux observateurs de la Ligue 1. Du côté de Newcastle, on ne semble de toute façon pas dans l’optique de vendre celui qui est l’atout offensif n°1 de l’équipe comme l’a indiqué le manager Steve Bruce. « Il n’y a aucune chance de voir Allan partir. Aucune chance » a glissé le coach des Magpies au sujet de son joueur, recruté pour un montant de 18 ME en provenance de l’OGC Nice il y a tout juste un an. Il faut dire que Saint-Maximin est sous contrat avec Newcastle jusqu’en 2025, ce qui rend assez improbable un départ dès le prochain mercato…