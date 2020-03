PSG : La photo choc de Neymar, il bosse vraiment dur !

Dans : PSG.

Neymar n’est pas rentré au Brésil pour rigoler, et il enchaine les séances. Et visiblement, ce n’est pas que pour les likes sur les réseaux sociaux.

Même s’il y a bien évidemment des situations plus difficiles à l’heure actuelle, les footballeurs connaissent une période sans match totalement inhabituelle. Pas évident pour des organismes qui devaient être en pleine forme physique à cette période cruciale du début du printemps. Un moment à savoir gérer, surtout que personne ne sait combien de temps durera le confinement lié à la pandémie. Mais visiblement, Neymar en profite pour être très sérieux et travailler comme rarement, histoire de réattaquer la saison, si besoin était, au top de sa forme.

Il en a apporté la preuve avec une photo de lui et de l’un de ses proches après les nombreux entrainements qu’il a prévus pendant sa période « d’inactivité » au Brésil. Dans l’une de ses villas, situé à Mangaratiba, Neymar a en effet tout ce qu’il faut pour s’entrainer, de la piscine à la salle de sport en passant par le terrain de beach-volley qui peut aussi servir à d’autres sports. Il s'est récemment filmé en train d'enchainer les longueurs sur le sable, sans avoir l'air de plaisanter. De quoi reprendre en pleine forme, et apparaitre sous un jour bien meilleur que lors du match aller face à Dortmund, où le manque de matchs et quelques sorties nocturnes lui avaient visiblement fait du mal sur le plan de la silhouette.