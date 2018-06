PSG : La paire Buffon-Bonucci, Paris réveillé en plein rêve italien

Dans : PSG, Mercato.

Non sanctionné par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le Paris Saint-Germain peut lancer son mercato estival. Cet été, le club de la capitale a de nombreux objectifs comme la recherche d’une sentinelle, d’un latéral gauche... et d’un défenseur central ?

C’est du moins l’hypothèse avancée par Tuttosport qui croit savoir que le PSG s’est renseigné sur la situation de Leonardo Bonucci (31 ans), l’ancien coéquipier du futur Parisien Gianluigi Buffon à la Juventus Turin. Mais cette piste s’annonce difficile. Tout d’abord parce que le Milan AC n’a pas l’intention de libérer l’Italien recruté l’été dernier pour 40 millions d’euros. Quant au principal intéressé, il vient de rassurer les supporters rossoneri préoccupés par son avenir.

« Les fans s’inquiètent de mon départ ? Il n’y a pas de problème, mais maintenant l’important est que le club éteigne les rumeurs et que tout le monde se taise pour construire quelque chose d’important, a démenti Bonucci pour Sky Sport cette semaine. La saison prochaine, nous voulons revenir en Ligue des Champions et ramener le Milan AC à sa véritable place. » A priori, l'international italien ne sera pas le quatrième défenseur central du PSG après Thiago Silva, Marquinhos et Presnel Kimpembe.