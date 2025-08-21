PSG ‍: La nouvelle idée de génie de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique a marqué les esprits la saison dernière avec ses choix de postes pour certains joueurs. L'entraineur du PSG est prêt à recommencer.

Champion de France et d’Europe en titre, le PSG n’a pas bouleversé son effectif cet été. Luis Enrique fait confiance à son groupe jeune et espère pouvoir continuer à tirer tout le monde vers le haut malgré le sacré en Ligue des Champions qui était une forme de consécration pour tout un club. Il va désormais falloir motiver tout un groupe forcément usé par la saison à rallonge qui vient de se terminer, avec un nouvel exercice qui débute dès ce mois d’août. Les recrues vont apporter du sang frais, mais il y a tout de même des inquiétudes sur le manque de profondeur de l’effectif de Luis Enrique. Au poste de latéral droit par exemple, Achraf Hakimi est le seul spécialiste du poste. Et si le Marocain semble éternellement actif sur son couloir, la crainte d’une blessure, sans compter sa présence à la Coupe d’Afrique des Nations avec les Lions de l’Atlas, sème le doute sur l’absence de doublure à son poste.

Zabarnyi va découvrir un nouveau poste

Le PSG va virer six joueurs en dix jours https://t.co/UiWXkzWytK — Foot01.com (@Foot01_com) August 21, 2025

Ce n’est pas un problème pour Luis Enrique, qui estime avoir plusieurs joueurs capables de jouer à ce poste. On pourrait penser que Marquinhos, qui a déjà évolué dans cette position par le passé, serait le premier choix de l’entraineur du PSG, mais il n’en est rien. Selon Le Parisien, le coach espagnol estime avoir trois solutions pour compenser une éventuelle absence d’Hakimi. Il s’agit de Warren Zaïre-Emery, Joao Neves et Illya Zabarny. Avec son gabarit imposant, le défenseur central ukrainien a déjà pris ses aises dans l’axe à l’occasion du match face à Nantes. Mais Luis Enrique est persuadé qu’il peut en faire un latéral droit de très haut niveau et compte bien l’essayer rapidement à ce poste en match. De quoi permettre aussi à Marquinhos de continuer à évoluer dans l’axe, où son manque de vitesse et d’apport offensif est moins dérangeant.

Un pari osé de plus pour Luis Enrique, qui ne risque pas de faire l’unanimité avec ce choix, même si pas grand monde ne croyait au repositionnement d’Ousmane Dembélé en avant-centre la saison dernière…