PSG : La motivation de Neymar en C1, c’est le Barça

Dans : PSG.

Un an après le feuilleton de l’été dernier, Neymar serait toujours déterminé à retrouver le FC Barcelone. Mais l’attaquant compte bien rester impliqué au Paris Saint-Germain.

A en croire la presse catalane, la grande priorité du mercato du FC Barcelone n’est pas Neymar. Les Blaugrana s’activent davantage pour attirer l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez, avec des moyens plus que limités. Dans ces conditions, on voit mal comment l’actuel leader de Liga pourrait en plus financer le transfert du Brésilien. Cela n’empêche pourtant pas UOL Esporte d’envisager un nouveau feuilleton concernant l’attaquant du Paris Saint-Germain. Nostalgique de ses plus belles années en Espagne, Neymar voudrait toujours revenir. C’est pourquoi les négociations auraient repris, avant d’être suspendues par la crise sanitaire.

De son côté, l’ancien joueur de Santos, dont le prix serait de 170 M€, aurait annoncé à ses proches que le Barça allait de nouveau tenter de le récupérer, mais avec un certain pessimisme dans ses confidences. Mais que les supporters parisiens se rassurent, cette fois, Neymar a prévu de rester impliqué pendant le marché des transferts. Pas question pour lui de revenir de vacances en retard. Non, la star parisienne est motivée et sent son équipe capable de remporter la Ligue des Champions qui devrait reprendre en août, dans un format encore à définir. De plus, l’international auriverde aimerait se servir d’un sacre européen pour convaincre ses dirigeants de lui accorder un bon de sortie. Ainsi, tout le monde serait content.