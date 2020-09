PSG : La menace ultime, si ça continue, le Qatar va partir !

Dans : PSG.

Depuis la venue du Qatar au PSG, les performances sportives se sont considérablement améliorées. Mais en parallèle, le club parisien a connu de nombreuses polémiques…

Que ce soit à l’époque de Laurent Blanc ou encore maintenant, le Paris Saint-Germain est régulièrement la cible de nombreux détracteurs. Il y a quelques jours encore, ce sont les tests positifs au Covid-19 de Leandro Paredes, Angel Di Maria, Keylor Navas, Neymar, Marquinhos et Mauro Icardi qui ont provoqué les critiques de nombreux observateurs, après que les joueurs en question aient profité de quelques jours de repos à Ibiza. Dimanche soir, Leonardo a été contraint de monter au créneau afin de défendre les joueurs du PSG sur le plateau du Canal Football Club.

Après le test positif au Covid-19 de Kylian Mbappé, le directeur sportif du Paris Saint-Germain en a remis une couche, cette fois sur l’antenne de RMC. En haussant clairement le ton et en faisant notamment savoir que le Qatar allait finir par être lassé par toutes ces polémiques à répétition autour d’un PSG que la France ne soutient pas suffisamment selon le Brésilien. « Je ne comprends pas, car il y a tout le monde qui cherche à faire au mieux pour que le club soit bien représenté en Europe, qu'il arrive en finale de la Ligue des Champions, qu'il achète des joueurs. Ce que fait le Qatar, c'est énorme, mais cela n'est jamais reconnu ! Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, que les Qataris ne savent pas faire, qu'ils ne savent pas gérer et qu'ils sont nuls ! C'est tout le temps comme ça ! Un jour, le Qatar va être fatigué, cela va changer et on va voir ce qu'il va se passer. On a deux des meilleurs joueurs au monde, on une équipe extraordinaire, on a un effectif de haut niveau, on est en finale de la Ligue des Champions ! On est là, mais non il y a toujours quelque chose qui ne va pas » a regretté Leonardo, brandissant très clairement la menace d’un départ du Qatar dans les années à venir. De quoi faire passer quelques sueurs froides aux supporters du PSG…