PSG : La médaille du mérite pour Cavani, il lance le mouvement

Avec seulement 14 apparitions en Ligue 1 cette saison, Edinson Cavani n’a pas été épargné par les blessures… ni par les choix de Thomas Tuchel.

Malgré son état d’esprit irréprochable et son statut de meilleur buteur de l’histoire du PSG, l’international uruguayen a véritablement été placardisé durant la première partie de saison. Dans les travées du Parc des Princes, la grogne est même montée alors que Thomas Tuchel ne semblait plus du tout compter sur Edinson Cavani, même lorsque ce dernier était opérationnel. Avant l’interruption des compétitions, l’ancien goleador de Naples avait néanmoins retrouvé sa place de titulaire grâce à son travail et son abnégation exceptionnelle. Une force de caractère incroyable saluée par l’attaquant du SCO d’Angers, Stéphane Bahoken.

« Le joueur que j'admire le plus en Ligue 1 ? Actuellement, c'est Edinson Cavani, pour tout ce qu'il fait depuis qu'il est en Ligue 1. À Paris, ça n'a jamais été facile pour lui : chaque année, il doit prouver que c'est un bon joueur alors qu'on sait tous que c'est un bon attaquant. [...] Il reste tout le temps droit, il se donne à fond et c'est quelque chose qu'il faut admirer. Beaucoup de joueurs baisseraient les bras. Mais lui, malgré la pression médiatique, il donne toujours le meilleur de lui-même » a indiqué l’ancien avant-centre de Strasbourg lors d’un live sur Instagram pour le journal L’Equipe. Des compliments qui feront assurément plaisir au principal intéressé et que les supporters du PSG partageront, eux qui ont toujours défendu Edinson Cavani. En cas de reprise des compétitions dans les semaines à venir, l’international uruguayen aura à cœur de conclure son aventure avec le PSG en beauté, lui dont le contrat expire à la fin de la saison et qui affole totalement le mercato depuis quelques jours.