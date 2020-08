PSG : La maladresse de Neymar, Bernard Lama pardonne à une condition

Dans : PSG.

Confiant avant la finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich dimanche, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain Bernard Lama attend beaucoup de Neymar.

Qui du Paris Saint-Germain ou du Bayern Munich remportera la finale de la Ligue des Champions ? Aucun doute pour Bernard Lama, persuadé que le club de la capitale inscrira son nom au palmarès de cette compétition pour la première fois. « C’est son heure », a prédit l’ancien gardien emblématique du PSG dans un entretien accordé au Figaro. Avant de mettre l’accent sur « l’efficacité » face au but adverse, soit la clé du match selon le supporter parisien.

« Il y aura des opportunités et des occasions de buts, il ne faudra pas les rater, a prévenu Lama. Le PSG est la seule équipe qui présente trois menaces individuelles en attaque, qui peuvent jouer collectivement. Mbappé, Neymar et Di Maria fonctionnent ensemble. Regardez Barcelone, il y a plein de bons joueurs mais ça ne marche pas. A Paris, il y a une maîtrise technique de très haut niveau, de l’expérience et du contrôle émotionnel. Sur les derniers matchs, on a vu toute la palette de qualités que doit posséder une équipe dans l’obligation de gagner. »

« Neymar va marquer en finale »

Ce réalisme passera peut-être par la star brésilienne, maladroite lors des tours précédents. « En l’absence de Mbappé et Di Maria, il a fait le job, devant, a défendu l’ex-international français. Il partait de plus loin vers le but. Et il y avait de la pression sur lui. Il défend aussi pour l’équipe, aujourd’hui. Je trouve que ses matchs sont pleins et qu’il a dépouillé son jeu. Il va marquer en finale. L’objectif est que Neymar fasse gagner l’équipe, pas forcément qu’il marque. » Une bonne performance individuelle et un sacre à la clé suffiront au bonheur de Lama et de tous les Parisiens.