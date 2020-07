PSG : La Ligue des Champions et vite, Nasser Al-Khelaïfi est pressé

Dans : PSG.

Voilà désormais quatre mois que le PSG n’a pas disputé le moindre match officiel.

Le temps est long pour Paris, qui a pu sentir un petit frisson d’excitation poindre ce vendredi avec le tirage au sorts des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le Paris SG est désormais fixé avec une confrontation face à l’Atalanta Bergame, l’une des équipes sensation de cette saison, en Italie comme en Ligue des Champions. Président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché son impatience et ses attentes autour de ce gros match, en espérant que cela laisse présager d’autres rendez-vous derrière.

« Nous aurons une confrontation très intéressante avec cette équipe de l’Atalanta Bergame. C’est un adversaire qu’on respectera, comme nous le faisons toujours, et qui confirme cette année sa présence parmi les meilleures équipes italiennes du moment. Nous avons hâte de retrouver le parfum si particulier de cette compétition. Même si le format de la Ligue des champions sera inédit, même si malheureusement nos supporters ne pourront pas nous accompagner à Lisbonne, je sais qu’on pourra compter sur l’extraordinaire soutien de tous nos fans, qu’ils se trouvent à Paris, en France ou partout dans le monde. Je sens déjà leur impatience, leur envie de partager à nouveau des émotions très fortes avec leur PSG. Nous avons d’abord deux finales de coupes nationales à jouer à la fin du mois. Ce seront deux matches de haut niveau pour nos joueurs et notre staff. Ils sont mobilisés vers ces deux premiers matches et, ensuite, soyez-en sûrs, ils mettront tout leur cœur pour honorer notre maillot en Ligue des champions », a livré le dirigeant qatari sur le site officiel du PSG.