PSG ‍: La Juve promet de recruter Kolo Muani

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a pas mal de chantiers à régler cet été sur le marché des transferts. Parmi eux : le départ de Randal Kolo Muani.

Le Paris Saint-Germain cherche à faire partir ses indésirables et Randal Kolo Muani en fait partie. L'attaquant international français n'a plus la confiance de Luis Enrique. L'ancien du FC Nantes avait été prêté en fin de saison à la Juve. Les Bianconeri ont plus qu'apprécié le passage au club de Randal Kolo Muani. Igor Tudor veut absolument pouvoir compter sur lui lors du prochain exercice. Problème, le PSG veut désormais vendre Kolo Muani et ne veut pas forcément entendre parler d'un autre prêt à la Juve. Le club piémontais est en négocations avec Paris afin de trouver la meilleure formule possible. Car la Vieille Dame veut pouvoir compter immédiatement sur RKM avec si possible une présence au stage d'entraînement de samedi prochain à Herzogenaurach.

La Juve veut tout faire pour recruter Kolo Muani

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RKM (@r_kolomuani)

Selon les informations de Tuttosport, la Juve veut se donner les moyens de recruter rapidement Kolo Muani. La Juve ne veut désormais plus attendre le départ de Dusan Vlahovic pour passer à l'action. Le PSG ne veut pas entendre parler d'un départ de son joueur pour moins de 40 millions d'euros, ce qui poussera la Juve à faire un effort financier. Surtout que d'autres clubs sont aussi intéressés par la possibilité de recruter le Français. C'est le cas de clubs de Premier League, Chelsea en tête, mais aussi de l'AC Milan. Le risque pour la Juve est donc que Kolo Muani décide de regarder les autres options qui s'offrent à lui. La Vieille Dame ne veut que le recrutement de l'international tricolore et en fait sa priorité absolue. Igor Tudor adore son profil et veut en faire un titulaire indiscutable. Et Dusan Vlahovic ne sera plus une menace.