PSG : La Juve fait une promesse à Cristiano Ronaldo, Paris est concerné

Irrité par les prestations moyennes de ses coéquipiers de la Juventus Turin cette saison, Cristiano Ronaldo s’agace et cela risque d’impacter le mercato de la Vieille Dame… mais également du PSG.

Ces dernières semaines, un intérêt du Paris Saint-Germain pour Cristiano Ronaldo, en cas de départ de Neymar ou de Kylian Mbappé, a brièvement été évoqué en Espagne. Mais selon les informations obtenues par Tuttosport, la Juventus Turin n’envisage pas une seconde de vendre son international portugais. Toutefois, CR7 a été refroidi par les performances moyennes de son équipe en Série A mais également en Ligue des Champions, et exigera certainement un mercato de luxe afin d’être rassuré sur les ambitions de la Juventus Turin pour la saison à venir. Et le PSG est directement concerné puisque la Juve souhaite recruter un gros buteur afin de l’associer à Cristiano Ronaldo et redynamiser son attaque.

Selon le média italien, l’une des cibles de la Vieille Dame n’est autre que Mauro Icardi. Apprécié par les dirigeants de la Juventus Turin pour son style de renard des surfaces, l’international argentin du PSG est prêté avec une option d’achat à 70 ME par l’Inter Milan au mercato et pour l’heure, difficile de savoir si le joueur dont les intérêts sont représentés par Wanda Nara restera à Paris. Bien évidemment, Mauro Icardi n’est pas le seul avant-centre pisté par la Juventus Turin au mercato, loin de là. Erling Haaland est ciblé, mais a peu de chances de quitter le Borussia Dortmund dès le mois de juin, six mois après son arrivée en provenance de Salzbourg. Désireux de pouvoir compter sur un avant-centre efficace mais également technique, Maurizio Sarri apprécie tout particulièrement le profil de Gabriel Jesus. Dans un style assez similaire, Karim Benzema a également ses partisans en interne mais l’attaquant du Real Madrid a prolongé avec le club de la Casa Blanca jusqu’en juin 2022. Finalement, le transfert le plus simple à réaliser pour la Juventus Turin est peut-être celui de Mauro Icardi…