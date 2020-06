PSG : La hype Leonardo c’est du pipeau, Rothen attaque

Dans : PSG.

Revenu au PSG il y a quasiment un an jour pour jour, Leonardo a immédiatement fait l’unanimité.

Tous ceux qui regrettaient son départ dans des circonstances délicates en juillet 2013 lui ont ouvert grands les bras pour le récupérer. D’entrée de jeu, l’ancien milieu de terrain a réalisé quelques jolis coups sur le marché des transferts, avec notamment des prêts de Mauro Icardi, ou le recrutement de Pablo Sarabia, et la venue de Keylor Navas. Cet été, il est parti fort en parvenant à lever l’option d’achat d’Icardi pour une somme inférieure à celle qui était prévue, soit tout de même 50 ME au lieu de 70 ME. Mais forcément, il y a aussi quelques accrocs, et cela lui vaut un tacle sévère de Jérôme Rothen. Egalement ancien joueur du PSG, le consultant de RMC en veut au directeur sportif pour deux choses : son incapacité à faire baisser les salaires des joueurs pendant la crise du Covid-19, et l’échec des négociations avec Tanguy Kouassi.

« C’est réel, c’était sa mission et les joueurs n’ont pas accepté ce que Leonardo a demandé comme effort. Tout le monde a dit "Ah! Leonardo revient, les valeurs du club, l’institution"… de grandes phrases. Et bien il y a eu l’échec sur les négociations sur les salaires. Les joueurs font comme ils veulent et n’écoutent pas forcément Leonardo. Ensuite il y a Kouassi. Et bien s’il ne voulait pas signer, il fallait dire "Stop ! Tu ne joues pas". L’erreur elle est là », a lancé la patte gauche de RMC, qui sait toutefois que, cela s’est vu avec Adrien Rabiot ou d’autres, cette tactique de mettre les joueurs au placard ne marchait pas non plus, et avait surtout tendance à braquer tout le monde et à mettre une ambiance pesante dans le vestiaire. En plus de se passer d’un joueur qui peut rendre des services. Impossible donc de toujours gagner, même si Leonardo le sait, au PSG, la moindre erreur lui vaudra son lot de critiques, peu importe les réussites à côté.