PSG : La folle rumeur M'Baye Niang, une signature au finish

Moise Kean va renforcer prochainement l'attaque du PSG. Peut-être pas la seule arrivée offensive puisque Mbaye Niang est lui aussi ciblé.

Le PSG va se renforcer offensivement avec Moise Kean, en prêt d’Everton. L’arrivée de l’Italien de 20 ans viendra amener à Thomas Tuchel une alternative sur le front de l'attaque. Si les Rouge et Bleu semblent enfin tenir leur renfort offensif, il n’est pas impossible qu’un second buteur débarque dans la capitale avant lundi soir. Tutto Mercato Web rapporte ce dimanche que le Paris SG songe à s’offrir les services de Mbaye Niang (25 ans, lié au Stade Rennais jusqu'en 2023). Un scénario totalement inattendu alors qu’au début de l’été, le nom du Sénégalais était envoyé à l’Olympique de Marseille. Le média italien annonce que le PSG est entré en contact avec le Stade Rennais à ce sujet. Le dossier reste difficile à boucler mais sait-on jamais.

Leonardo n’a plus quelques heures devant lui. De plus, il devra faire avec la concurrence puisque le Torino, où est passé l’intéressé en 2017-2018, est également sur le coup. Cette solution pourrait permettre à Niang de trouver un nouveau challenge tout en jouant la Ligue des Champions. Si les négociations ne donnent rien avec le PSG ou le Torino, l’attaquant passé par Montpellier et le Milan AC continuera l’aventure avec le SRFC. Il entamera alors une troisième saison de suite en Bretagne mais celle-ci s’annoncera compliquée. Mbaye Niang devra prouver à Julien Stéphan qu’il mérite autant sa place dans le onze que Serhou Guirassy, arrivé cet été et déjà en grande forme.