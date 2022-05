PSG : La folie Mbappé, ils les font douter ces Cheiks

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour la première fois depuis très longtemps, les bruits autour du Real Madrid évoquent un doute concernant la signature de Kylian Mbappé. Il faut dire que le Qatar met le paquet pour garder Mbappé au PSG.

Le forcing du PSG pour conserver Kylian Mbappé est énorme. Du jamais-vu dans sa dimension, sa puissance politique, son offre financière et son côté symbolique. Au point de faire douter le joueur en question, et de provoquer des remous jusqu’en Espagne, où la certitude a laissé place au doute. Le joueur du PSG l’a encore répété il y a quelques jours, sa décision n’est pas prise, et encore moins communiquée, mais la réflexion a avancé au point d’être quasiment arrivée à son terme. Pour le Real Madrid, il ne fait aucun doute que le choix de l’international français est de changer d’air et de rejoindre l’un des clubs les plus prestigieux au monde. Les fuites sur les premiers maillots floqués Mbappé, sur la présentation à Bernabeu ou sur le futur contrat du joueur ont permis d’entretenir l’information de l’arrivée imminente de Kylian Mbappé.

Le Qatar ne lâche pas la famille Mbappé

Même le fait que l’attaquant du PSG reste silencieux est vu comme une bonne nouvelle à la Maison Blanche, puisque cela démontre selon elle que Mbappé veut quitter Paris sans se froisser avec les supporters lors du dernier match. Toutefois, le pressing orchestré à tous les niveaux sème clairement le doute. Les visites de la famille Mbappé, puis du joueur avec son club, au Qatar ces derniers jours, ont permis de démontrer au grand jour la volonté farouche des propriétaires du PSG, et de l’Emir en personne, à voir Mbappé rester encore un an ou deux à Paris. Des proches d’Emmanuel Macron, comme le maire de Poissy Karl Olive, ont aussi fait marcher la machine à rumeurs en annonçant une bonne nouvelle sur ce dossier pour le Paris SG. Un optimisme qui, pour la première fois, fait trembler l’Espagne.

Josep Pedrerol en perd son latin

L’émission El Chiringuito, dont le présentateur Josep Pedrerol a mis sa démission dans la balance si jamais Mbappé ne signait pas au Real Madrid, a envoyé pour la première fois depuis bien longtemps des signaux négatifs. « Chaque jour qui passe... je vois les choses de pire en pire. C'est ça la réalité. Moi je dis les choses comme me le disent mes contacts et les coups de fil que je passe. Tout était accordé depuis septembre, et ça a changé il y a un mois. L'arrivée de Mbappé au Real Madrid est mal en point en ce moment, j'espère me tromper et que tout rentre dans l’ordre », a expliqué ce proche de Florentino Pérez, qui était plutôt optimiste à toute épreuve jusqu’à ces derniers jours. Le fameux projet sportif, et financier, présenté par Nasser Al-Khelaïfi au nom du PSG pourrait-il avoir fait mouche ? Impossible de le savoir, mais le doute est permis. Pas pour bien longtemps puisque l’annonce définitive de Kylian Mbappé est attendue avant la fin du mois.