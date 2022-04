PSG : La fête du titre, les Ultras affolent le Qatar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ce samedi, le Paris Saint-Germain peut décrocher son dixième titre de Champion de France de Ligue 1. Mais pour les supporters, la fête va être très spéciale au Parc des Princes...ou plutôt dans les rues autour.

La situation est tellement tendue entre le Collectif Ultras Paris et les dirigeants du Paris Saint-Germain que même un titre de champion de France n’arrivera pas à calmer les choses. Décidés à obtenir des réponses de Nasser Al-Khelaifi, et encore plus de l’Emir du Qatar, concernant les changements qu’ils réclament dans la politique du PSG, les supporters les plus acharnés du club de la capitale seront présents samedi soir au Parc des Princes. Mais si le match contre Lens va dans le bon sens, et annonce la quête de ce fameux dixième titre, alors le CUP prendra ses cliques et ses claques. Dans un communiqué, l’association installée dans le virage Auteuil annonce son menu des festivités et il risque de ne pas être du goût des patrons du Paris Saint-Germain, de la Ligue de Football Professionnel et plus globalement des autorités. Car, après avoir annoncé qu’ils donneraient quelques dizaines de leurs places aux supporters lensois, interdits de déplacement, le Collectif Ultras Paris a fixé un drôle de rendez-vous.

Le Virage Auteuil vidé en plein match PSG-Lens

Plutôt que de célébrer ce titre de Champion de France avec les joueurs dans le Parc des princes, le CUP va déménager à un quart d’heure de la fin du match. « A l'occasion du match PSG-RCL, notre club pourrait être sacré champion de France et ceci pour la dixième fois de son histoire. Dans cette éventualité, nous invitons tous les supporters parisiens à venir fêter le titre à nos côtés devant le virage Auteuil dès la 75eme minutes si le score nous est favorable. Nous sortirons alors de la tribune pour nous rassembler devant le Virage Auteuil pour fêter la fin d'une saison au cours de laquelle SEULS LES SUPPORTERS ONT ETE A LA HAUTEUR ! », indiquent les Ultras. Du côté du Paris Saint-Germain, il n'y a aucune réaction officielle à cette décision des supporters, Nasser Al-Khelaifi, dont le départ a été demandé par le CUP, se faisant très discret depuis l'élimination face au Real Madrid.